"Ricordo che le regioni hanno competenza concorrente in materia di protezione civile con il governo nazionale - ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci - Il compito di prevenzione strutturale e infrastrutturale è di competenza delle regioni". Rispondendo alle polemiche che in queste ore sono state indirizzate verso il governo, il ministro ha voluto sottolineare che "quello che accade ogni volta che piove in maniera abbondamente è frutto di quello che abbiamo fatto in tempo di pace e di quello che non abbiamo fatto in tempo di pace. Nel 2023 è avvenuto quello che è avvenuto perché nei vent'anni prima non è stato fatto quello che doveva essere fatto o è stato fatto come è stato fatto. Le infrastrutture idriche non si realizzano in sei mesi". Musumeci ha inoltre detto di aver comunicato alla presidente della regione Priolo che se la Regione dovesse fare una richiesta di stato di emergenza il governo è pronto a prenderla in considerazione.