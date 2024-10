Tutta l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo. La situazione più critica, ancora una volta in Emilia-Romagna con il capoluogo allagato. Due ragazzi travolti dalla piena del torrente Zena, a Pianoro: solo uno è riuscito a mettersi in salvo. Circolazione dei treni sospesa tra Rimini e Cesenatico. Allerta rossa anche in Sicilia

Tutta l’Italia sotto un’ondata di maltempo. La situazione più critica, ancora una volta, è stata registrata in Emilia-Romagna. A Pianoro due fratelli sono stati travolti mentre si trovavano in auto dalla piena del torrente Zena. Uno di loro è riuscito a salvarsi, mentre il corpo del ragazzo di 20 anni è stato ritrovato questa mattina dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. Ma è stata una notte drammatica in tutta la regione, con la città di Bologna inondata a causa delle esondazioni dei torrenti Ravone, Saveno e del fiume Reno e le cui acque, piene di fango, sono giunte fino alla soglia delle abitazioni. In serata il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada, a non usare l'auto e a resistere fino a mezzanotte, quando la pioggia ha smesso di cadere.

Almeno una ventina di persone è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco da auto bloccate dall'acqua o in abitazioni al piano terra nel Modenese. Nella zona est della città allagate case, garage e locali interrati. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Rimini e Cesenatico. A Bagnacavallo, nel Ravennate, sono state disposte evacuazioni in via precauzionale nelle zone già colpite dall'alluvione di settembre: le frazioni di Traversara, Borghetto e dell'area di via Muraglione a Boncellino.

Grave la situazione anche in Sicilia; a Licata, nell'Agrigentino, la situazione peggiore: il fiume Salso è esondato in più punti, gli abitanti di alcune abitazioni hanno abbandonato le case per precauzione e alcuni, per mettersi in salvo, sono saliti sui tetti delle auto.

È emergenza anche a Stromboli, nel piccolo borgo di Ginostra. Dalla montagna, insieme alle acque torrenziali e al fango, sono venuti giù massi e pietre che, lungo il loro percorso, hanno tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni.

Priolo: «Su Bologna una slavina d'acqua» «La città di Bologna è l'esemplificazione dell'evento che si è scaricato in collina, con l'indice di saturazione dei suoli dovuto all'evento di due giorni fa e che ha creato una sorta di slavina d'acqua» Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, durante un punto stampa. Il problema è stato in questo caso il Ravone: «L'acqua non ci stava più dentro. Le strade sono diventate torrenti Un migliaio di evacuati nel reggiano L'evacuazione di circa mille persone è in corso a Cadelbosco (Reggio Emilia) per il pericolo imminente dovuto all'esondazione del Crostolo e alla rottura degli argini del Canale Tassone in più punti.

L'ordinanza del sindaco prevede l'evacuazione della popolazione che risiede da Via Quarti nella frazione di Cadelbosco di Sotto fino alla frazione di Villa Seta, comprendendo l'area confinante con la frazione Santa Vittoria del Comune di Gualtieri. Gli sfollati saranno accolti al palazzetto dello sport. Allagamenti a Piacenza per la piena del Po' Allagamenti a Piacenza e in provincia. Nella notte la piena del Po ha superato la soglia dei sei metri, allagando campi e strade. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile Meloni vicina ai parenti della vittima La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal bolognese». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi aggiungendo che la premier è vicina ai famigliari della vittima di Pianoro A Imola carabinieri portano in salvo disabile I carabinieri di Imola hanno salvato un automobilista che era rimasto bloccato a causa di una disabilità motoria. È successo intorno alle 21 della serata di ieri, 19 ottobre. I militari lo hanno estratto dall'auto dove l'acqua continuava a salire. Illeso è stato riaccompagnato a casa. Nel Reggiano portati in salvo bambini e ragazzi Situazione difficile nel Reggiano in particolare per le tracimazioni del torrente Crostolo e del Canalazzo, insieme ad alcuni canali di irrigazione, all'alba, in seguito alle piogge torrenziali.

Strade impraticabili tra i comuni di Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri. A Bagnolo i Vigili del fuoco hanno portato in salvo anche bambini e ragazzi. A Reggio, in via Cella all'Oldo. Allagamenti nella zona Est di Modena Allagamenti di strade, case, garage e locali interrati nella zona di Modena est: nella notte sono esondati diversi fossi e torrenti nel quartiere musicisti e in zona Paganine. Molti tombini sono 'saltati' a causa della pressione dell'acqua che poi ha raggiunto le abitazioni e ha reso impraticabili molte strade.

Nella provincia è esondato il rio Merdone a Savignano, problemi anche in diverse frazioni di Castelfranco Emilia. Allerta arancione in cinque regioni La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone di Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia. Allerta gialla in altre aree di queste cinque regioni e di altre otto: Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Trentino Alto Adige. Trovato senza vita 20enne disperso a Pianoro Due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma è riuscito a soccorrere il fratello di 20 anni. Il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del fuoco. L'auto dove si trovavano è stata trascinata via dalla piena del torrente Zena. La zona di Botteghino anche questa volta, nel bolognese (Comune di Pianoro), è stata di nuovo tra le più colpite dal maltempo. Ci sono persone che per la terza volta, dall'alluvione del maggio del 2023, si sono ritrovate con l'acqua che ha invaso le case.

