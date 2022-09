Al momento mancano all'appello il piccolo Mattia, di 8 anni, di cui ieri è stata tratta in salvo la mamma; Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con sua figlia vittima accertata, e un 47enne di Arcevia

I vigili del fuoco hanno recuperano il corpo di un uomo a Serra de Conti, in provincia di Ancona. Il bilancio delle vittime dell’alluvione delle Marche sale così a 11. Al momento mancano all'appello il piccolo Mattia, di 8 anni, di cui ieri è tratta in salvo la mamma, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con sua figlia, vittima accertata ieri, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio e inondazione colposi. Al momento il fascicolo rimane a carico di ignoti, i magistrati vogliono capire se esistano responsabilità nella tragedia che ha travolto la regione. Molti i punti su cui sono sorte polemiche: l’allerta meteo segnalata solo come “gialla”, quindi il grado più basso di pericolosità, e l’esondazione del fiume Misa. Una scena già vista nell’alluvione del 2014 che era costata anche quella volta fango e vittime.

La ricerca

Le ricerche dei dispersi è andata avanti per tutta la notte. Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l'elenco a 10 vittime e 3 dispersi. Alle prime si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un'altra parte della provincia. L'anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in acqua in località Angeli di Rosora. Trovato ieri il corpo della 17enne Noemi Bartolucci, figlia di Brunella Chiù.

Per aiutare sono arrivati vigili del fuoco anche da altre regioni. Centinaia gli sfollati. «È un disastro. Faremo tutto il possibile» ha detto durante la visita a Pianello di Ostra, la località più colpita, il presidente del Consiglio Mario Draghi. E la regione teme che ci siano nuovi episodi. Anche oggi è stata segnalata allerta gialla su tutto il territorio.

«Il problema è che avendo un allerta gialla per vento e pioggia la situazione è grave. Qui sta piovigginando la protezione civile ci dice che pioverà fino alle 16. Il vento ci preoccupa molto, sono previste delle raffiche molto forti», ha detto il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

