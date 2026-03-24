vita, opere e omissioni della potente coppia del ministero

Almasri, spari e affari privati: tutti i disastri di Bartolozzi e Delmastro

enrica riera e nello trocchia
24 marzo 2026 • 20:41

Dal torturatore libico col volo di Stato al ristorante del clan in cui era socio Delmastro. Tutti i disastri del duo Bartolozzi - Delmastro che hanno uccio la Giustizia di Meloni

Per indicarlo come sottosegretario alla Giustizia con delega alla polizia penitenziaria, Giorgia Meloni aveva scelto la strada dell’amichettismo più che del merito. Andrea Delmastro Delle Vedove è stato suo avvocato, collega di partito, ma soprattutto un fedelissimo da sempre. La sua esperienza a via Arenula si chiude con la sconfitta al referendum e le graticole della Bisteccheria d’Italia, il ristorante di cui era socio con la figlia del prestanome del clan Senese. L’avvocato biellese si dimet

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