Almeno 40 morti nello scontro tra treni. Sanchez: «Tre giorni di lutto nazionale»

Uno dei convogli coinvolti è di proprietà di Iryo, controllata da Ferrovie dello Stato. Probabile causa del disastro un giunto saltato. A indagare sarà una commissione d’inchiesta indipendente: «Ci vorrà tempo». Intanto il numero delle vittime potrebbe salire

true false

Tredici anni dopo l'incidente di Angrois, in Galizia, che il 24 luglio del 2013 causò ottanta morti, la Spagna rivive l'angustia e il dolore di quei giorni dopo il disastro ferroviario avvenuto domenica sera a Adamuz, nella provincia andalusa di Cordoba. Anche stavolta è coinvolto un Alvia, come si chiamano i treni di lunga distanza di Renfe, l'impresa pubblica del trasporto ferroviario. Ma mentre ad Angrois fu l'eccesso di velocità in una curva a causare il deragliamento, ad Adamuz, l'Alvia è s