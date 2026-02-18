Il progetto

Ballare in carcere si può: la forza della danza che cambia i detenuti

Diana Ligorio
18 febbraio 2026 • 07:00

AlphaZTL è una compagnia d’arte dinamica che ha sede stabile nel carcere di Brindisi. «La danza tira fuori la parte più sensibile di ognuno di noi. I detenuti con la danza possono sentirsi liberi di mostrarsi senza corazze»

Per parlare con Vito Alfarano bisogna aspettare che esca dal carcere, ogni giorno dopo le 3 del pomeriggio. Vito Alfarano non è un detenuto con un permesso speciale. È un coreografo ed è il direttore artistico di AlphaZTL, la compagnia d’arte dinamica che ha sede stabile nel carcere di Brindisi: «Siamo i primi in Italia a svolgere un progetto di danza continuativo in un penitenziario. I danzatori sono i detenuti, uomini dai venti ai sessant’anni. Corpi rugosi, coperti da tatuaggi, a volte grassi

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.