Altra sede Rai a rischio amianto, il controllo costerà 30mila euro

Dopo il trasloco in massa dell’apparato dirigente da Viale Mazzini a via Teulada, ora si accendo le luci dell’allarme per il centro di produzione di Napoli, uno dei complessi più grandi d’Italia
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Dopo Viale Mazzini, la serie Rai potrebbe aprire una nuova stagione. Cambio di location, stesso genere: il thriller ambientale. Solo pochi mesi fa il pubblico ha assistito al trasloco in massa dell’apparato dirigente da Viale Mazzini a via Teulada, costretto a lasciare la storica sede romana per la presenza di amianto. Ora, però, il prossimo episodio sembra pronto ad andare in onda a Napoli. Anche per il centro di produzione partenopeo, infatti, si accendono le luci dell’allarme. È stata recente