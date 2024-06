«Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente», ha detto all’Ansa il governatore altoatesino Arno Kompatscher

Sono almeno otto le persone rimaste ferite, di cui cinque gravemente, dopo un’esplosione avvenuta nel magazzino dello stabilimento Aluminium a Bolzano. Cinque operai hanno riportato gravi ustioni e sono in pericolo di vita. Sono stati immediatamente trasportati nella notte con tre elicotteri dei soccorsi. Due di loro sono stati ricoverati a Verona, uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Gli altri tre operai feriti sono ricoverati all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

«Si tratta di un incidente gravissimo. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti e la Protezione civile e la Sanità per capire meglio quali sono le cause di questo incidente. Daremo ovviamente tutte le informazioni appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto», ha detto all’Ansa il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente e quali siano state le cause che hanno portato all’esplosione.

Lo sciopero

Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per lunedì 24 giugno uno sciopero di 8 ore all'Aluminium e di 4 ore per tutto il settore metalmeccanico in Alto Adige. La protesta riguarderà le ultime 4 ore per ogni turno.

