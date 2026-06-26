Il conduttore e l’azienda annunciano il divorzio prima del tempo. I risultati dei programmi di Amadeus non avevano ottenuto ascolti indimenticabili, ma resta «stima e rispetto reciproco». Ultimamente il conduttore era comparso a più riprese nel programma Rai dell’amico Fiorello

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Volge al termine prima del tempo l’avventura fuori dalla Rai di Amadeus. «Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore» si legge in un comunicato diffuso dall’azienda.

La decisione arriva al termine di due stagioni in cui i programmi condotti da Amadeus nell’access e nel prime time hanno avuto risultati di tenuta, ma non esaltanti. Quando aveva lasciato la Rai, il conduttore aveva appena archiviato cinque festival di Sanremo dagli ascolti eccezionali, poi addirittura superati dai due ultimi di Carlo Conti.

«Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità» dice Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe che sottolinea come resti un «rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco». Ora, continua Araimo, si guarda a «nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo».

Nel comunicato anche una dichiarazione stringata di Amadeus, che ultimamente ha collezionato diverse comparsate nel programma del suo amico Fiorello su Radio2, La pennicanza: «Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri».

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