Amazon paga al Fisco 500 milioni. Il maxi sconto e il vertice in procura col viceministro Leo

A settembre le pendenze del colosso verso il fisco erano state oggetto di un incontro tra pubblici ministeri, Agenzia delle Entrate e il numero due del Mef, il quale si era presentato senza essere stato invitato. Intanto l’indagine penale, insieme ai suoi filoni investigativi, prosegue
Accordo raggiunto. Amazon pagherà 511 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, chiudendo, almeno a livello fiscale, la vicenda sulla presunta evasione fiscale contestata dalla procura di Milano. Nessun contezioso, dunque, davanti ai giudici tributari. Proseguirà, invece, l’inchiesta penale, coordinata dal magistrato Elio Ramondini, in cui sono indagati anche tre vertici del colosso dell’e-commerce, tra cui il vicepresidente Kurt Lam per dichiarazione fraudolenta. Il caso, quello delle penden