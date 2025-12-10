l’inchiesta dei pm di milano

Amazon paga al Fisco 500 milioni. Il maxi sconto e il vertice in procura col viceministro Leo

Enrica Riera
10 dicembre 2025 • 17:48Aggiornato, 10 dicembre 2025 • 18:41

A settembre le pendenze del colosso verso il fisco erano state oggetto di un incontro tra pubblici ministeri, Agenzia delle Entrate e il numero due del Mef, il quale si era presentato senza essere stato invitato. Intanto l’indagine penale, insieme ai suoi filoni investigativi, prosegue 

Accordo raggiunto. Amazon pagherà 511 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate, chiudendo, almeno a livello fiscale, la vicenda sulla presunta evasione fiscale contestata dalla procura di Milano. Nessun contezioso, dunque, davanti ai giudici tributari. Proseguirà, invece, l’inchiesta penale, coordinata dal magistrato Elio Ramondini, in cui sono indagati anche tre vertici del colosso dell’e-commerce, tra cui il vicepresidente Kurt Lam per dichiarazione fraudolenta. Il caso, quello delle penden

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.