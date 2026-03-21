La rete

Da nord a sud, l’esempio degli ambulatori sociali: dove la sanità è veramente un bene comune

Diana Ligorio
21 marzo 2026 • 07:00

Da Milano a Napoli, da Torino a Padova, da Bologna a Roma e alla provincia di Campobasso, esiste una costellazione di presidi di cura dal basso dove trovano risposta quei bisogni non coperti dal servizio sanitario nazionale

«La nostra costituzione all’art. 32 afferma che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo, ma questo diritto nel nostro paese non viene garantito a tutte le persone». Natalia Ciccarello è la direttrice sanitaria di Sokos, associazione che dal 1993 a Bologna si occupa di fornire assistenza socio-sanitaria gratuita ai migranti senza permesso di soggiorno, alle persone senza dimora e a chiunque viva in una condizione di esclusione sociale. Da Milano a Napoli, da Torino a Padova, da Bologna

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Diana Ligorio
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Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.