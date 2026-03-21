Da nord a sud, l’esempio degli ambulatori sociali: dove la sanità è veramente un bene comune

Da Milano a Napoli, da Torino a Padova, da Bologna a Roma e alla provincia di Campobasso, esiste una costellazione di presidi di cura dal basso dove trovano risposta quei bisogni non coperti dal servizio sanitario nazionale

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«La nostra costituzione all’art. 32 afferma che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo, ma questo diritto nel nostro paese non viene garantito a tutte le persone». Natalia Ciccarello è la direttrice sanitaria di Sokos, associazione che dal 1993 a Bologna si occupa di fornire assistenza socio-sanitaria gratuita ai migranti senza permesso di soggiorno, alle persone senza dimora e a chiunque viva in una condizione di esclusione sociale. Da Milano a Napoli, da Torino a Padova, da Bologna