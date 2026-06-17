Amici di Ponte e di governo. A Miele jr l’incarico con Urso

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Gli incarichi, prima di tutto. Quelli in posti chiave per le scelte sulla vita del paese, quelli prestigiosi e soprattutto quelli remunerativi. Per sé e anche per chi gli stava intorno. È cosa nota che l’ex giudice contabile, Tommaso Miele, sia indagato dalla procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto nell’ambito dell’inchiesta sul ponte sullo Stretto di Messina. Dal giorno successivo alla perquisizione, a emergere è stata pure tutta una serie di ruoli, ricoperti dal magistrato con