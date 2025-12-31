L’inchiesta della procura di genova

Anche Onu e Usaid danno soldi alle «ong di Hamas»: i dubbi sul caso Hannoun

Youssef Hassan Holgado
31 dicembre 2025 • 07:00

Gli enti accusati dai pm hanno ricevuto fondi anche da organismi autorevoli. I documenti d’accusa inviati dal Bureau, fondato da un’ex spia del Mossad

Per decifrare la natura enigmatica delle fonti utilizzate nell’inchiesta di Genova sui presunti finanziamenti ad Hamas elargiti da Hannoun e dalla sua rete di associazioni benefiche è utile fare un balzo al 2018. Nel marzo di quell’anno il governo israeliano fonda il National Bureau for Counter Terror Financing (Nbctf), un’unità che fa capo al ministero della Difesa e che ha l’obiettivo di contrastare i flussi di denaro verso le organizzazioni terroristiche. Il nome del Bureau compare nelle trec

Per continuare a leggere questo articolo

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.