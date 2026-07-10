Anche Ranucci intercettato: a un deputato del M5s rivela i dubbi sul movente

In una conversazione del 24 aprile, il conduttore di Report spiega al parlamentare le ragioni per cui ritiene che la bomba sia collegata alla vicenda dei cantieri e anche alla politica, nonché a un esponente di Fratelli d’Italia. Il presunto mandante aveva preparato 21 domande per la scalata politica dell’«amico»
Sull’attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ha sempre insistito su una pista. Quella riguardante i cantieri navali di Adria, in Veneto, in passato oggetto di una serie di inchieste giornalistiche della trasmissione di Raitre. Una convinzione, quella del conduttore, radicata sin dall’origine del procedimento penale che lo vede persona offesa. Prova ne è una sua conversazione col parlamentare del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto. Il dialogo tra