Continuano le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella: si è tuffato sabato pomeriggio e non è più riemerso. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, senza esito

false false

Luigi Cavallari risulta ancora disperso e diminuiscono le possibilità di ritrovarlo in vita. Il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, si è tuffato ieri pomeriggio nel lago di Vico, in località Fiorò, in provincia di Viterbo, dove aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax, in barca, con la moglie. Ma dopo il tuffo non è più riemerso. L’allarme è stato lanciato, intorno alle 17.30 di sabato, proprio da Roccella, preoccupata dal fatto di non veder tornare il marito.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori per le prime perlustrazioni, che non hanno dato esito. Da Roma sono arrivati i rinforzi con strumentazioni altamente sofisticata: le ricerche sono andate avanti per tutta la serata e riprese nelle prime ore del mattino. Ma anche in questo caso Cavallari non è stato ritrovato. La ministra è stata riportata a casa, dove ha atteso notizie sulle ricerche.

Secondo una testimonianza, l’uomo aveva fatto in tempo per lanciare l’allarme su un malore, prima di sparire nelle acque. Una delle ipotesi potrebbe essere lo shock termico, le acque sono molto fredde. Purtroppo non c’era una barca ancorata per poterlo raccogliere e trarlo in salvo. Sull’esatta dinamica, comunque, stanno indagando i carabinieri.

I precedenti non sono incoraggianti: in quella zona del lago di Vico in 15 anni ci sono stati 6 morti tra malori e annegamenti.

Le nozze d’oro a marzo

Cavallari, ex docente della facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, è sposato da 50 anni con Roccella. A marzo, infatti, hanno celebrato le nozze d’oro. Il rapporto è stato sempre tenuto riservato, salvo in rare occasioni. «L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento non ci siamo più lasciati», ha rivelato in passato la ministra in un’intervista a Monica Setta.

Nella sua carriera universitaria, Cavallari è stato – tra le altre cose – presidente del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni dell’ateneo abruzzese.

Solidarietà bipartisan

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto un post sui social sul caso: «In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di Governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia». Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso «profonda angoscia» rispetto a quanto avvenuto.

La solidarietà e le manifestazioni di vicinanza alla ministra sono arrivate senza distinzioni politiche. «In queste ore di angoscia, esprimiamo vicinanza alla Ministra Roccella e ai suoi familiari, a cui inviamo un caloroso abbraccio» ha scritto in una nota il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

© Riproduzione riservata