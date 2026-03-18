gli affari del sottosegretario nel locale di roma

Delmastro e gli affari col prestanome della camorra amico di Diabolik. Le opposizioni: «Dimissioni»

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove
Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove
Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove
Nello Trocchia
18 marzo 2026 • 19:43

Il meloniano è stato socio nel ristorante gestito da un complice dei boss di Roma, i Senese. Ha venduto le quote a 2.500 euro. La sua difesa traballa. Il campo largo: «Meloni che fa?»

È finito nuovamente nei guai il sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, quello che voleva prendere «per la pelle del culo gli occupanti di casa», quello che «voleva far mancare l’aria ai boss», quello che diceva ad alcuni magistrati di parlare «come mafiosi».  E i guai riguardano i rapporti societari con la figlia di un imprenditore al soldo del clan di camorra più potente della capitale, i Senese. Pd e M5s chiedono di portare il caso in commissione parlament

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Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.