È morto all’età di 93 anni Angelo Guglielmi, direttore di Rai 3 da il 1987 e il 1994. Considerato uno dei personaggi più creativi a dirigere una rete televisiva italiana, sotto la sua guida sono stati introdotti programmi che continuano ad avere successo, da Un giorno in pretura a Blob, da Chi l’ha visto? a Quelli che il calcio, oltre ad alcuni dei volti più familisari della televisione italiana, come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio.

Nato ad Arona, in provincia di Novara, nel 1929, entra in Rai negli anni 50. Appassionato di letteratura e di critica, nel 1963 fonda con Umberto Eco ed Edoardo Sanguineti il collettivo letterario Gruppo 63. Dopo la stagione in Rai, Guglielmi ha diretto l’Istituto Luce ed è stato assessore alla Cultura nel comune di Bologna.

