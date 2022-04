«In questo periodo non c'è giorno in cui l’Anpi non sia attaccata da qualcuno. Ecco la tecnica: far dire al bersaglio della polemica, cioè io, esattamente il contrario di quello che ha detto. Ho parlato di unità e scopro che le mie parole sono di divisione. Oggi, nel pieno di una guerra terrificante e un’invasione la cui responsabilità ricade su Putin, sembra che chiunque stia fuori dal coro diventi un pericoloso putiniano», ha detto Pagliarulo. Nei giorni scorsi l’Anpi è stata attaccata per essersi schierata contro l’invio delle armi in Ucraina e per aver chiesto una «inchiesta indipendente» sulla strage di Bucha.