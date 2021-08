Un botta e risposta tra Neville Gafa’, ex capo di gabinetto del premier maltese Muscat, e il giornalista di Avvenire Nello Scavo, che si è concluso con le minacce del primo al cronista da anni impegnato a raccontare la rotta migratoria in Libia.

«Tieni a mente che il codardo minaccia solo quando è al sicuro, lui trova il coraggio dietro a una tastiera». «In quale posto non dovrei sentirmi sicuro, Signor Gafà?». Lo scambio di messaggi che ha portato a una segnalazione da parte della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) al Ministero dell’Interno per tutelare il cronista.

Non è la prima volta che Scavo, che vive sotto tutela delle forze dell’ordine, riceve minacce per il suo lavoro d’inchiesta. Per questo cittadini e giornalisti maltesi e italiani – tra cui il vicedirettore di Domani Emiliano Fittipaldi e gli inviati Giovanni Tizian e Nello Trocchia – hanno deciso di chiedere al governo maltese di intervenire affinché non si ripetano più episodi del genere, di cui Gafa’ è protagonista: «Più passano i giorni e più temiamo per l’incolumità del giornalista italiano Nello Scavo», scrivono. «Garantire la libertà di informazione per tutti i giornalisti è un dovere di uno Stato che fa parte dell’Europa».

L’appello

Di seguito il testo integrale dell’appello e i firmatari:

Più passano i giorni e più temiamo per l’incolumità del giornalista italiano Nello Scavo, inviato del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, Avvenire. Siamo un gruppo di cittadini italiani e maltesi e chiediamo alle Autorità della Repubblica di Malta di intervenire nei confronti di Neville Gafa’, l’autore delle più recenti intimidazioni e minacce nei confronti di Nello Scavo. Il Signor Gafa’ continua a presentarsi in pubblico come ex funzionario del governo maltese e ha manifestato lo stesso atteggiamento con chiunque, giornalisti o normali cittadini, ha espresso solidarietà a Scavo. Inoltre ha tentato di intimare a Scavo di non occuparsi più di ciò che accade nell'area di ricerca e soccorso maltese, perché "non sono affari tuoi".

Neville Gafa’ è un personaggio pubblico, protagonista in passato di una acerrima campagna denigratoria, alla vigilia del suo omicidio, a discapito della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017 a Bidnija. Lo ha ricordato recentemente la Pubblic Inquiry maltese. Nello Scavo è entrato nelle mire di Gafa’, da quando ha condotto le sue inchieste giornalistiche sull’omicidio di Daphne Caruana Galizia e sulla guardia costiera libica scoprendo che l’ex membro dello staff dell’ex premier maltese Muscat, si era recato in Libia in diverse circostanze per stringere accordi finalizzati ai respingimenti dei barconi di migranti e profughi attraverso una “flotta fantasma” di pescherecci, oltre che altre intese di “diplomazia sanitaria” e ulteriori non specificati “negoziati”.

Le minacce contro Nello Scavo sono pubbliche, attraverso i social media, e sono a disposizione delle autorità maltesi. Noi chiediamo di intervenire rapidamente per porre fine a questa situazione. Garantire la libertà di informazione per tutti i giornalisti è un dovere di uno Stato che fa parte dell’Europa.

Sandro Ruotolo, don Luigi Ciotti, Manuel Delia, Lirio Abbate, Caroline Muscat, Paolo Berizzi, Caterina Bonvicini, Paolo Borrometi, Susanna Camusso, Arnaldo Capezzuto, Manuela Cavallari, Teresa Ciabatti, Riccardo Chiaberge, Massimo Coppola, Luisella Costamagna, Fabrizio D’Esposito, Maurizio De Giovanni, Graziella Di Mambro, Emiliano Fittipaldi, Corrado Formigli, Lorenzo Frigerio, Silvia Giannini, Giuseppe Giulietti, Peter Gomez, Gabriella Guido, Helena Janeczek, Nicola Lagioia, Tomaso Montanari, Rossella Milone, Gabriele Muccino, Michela Murgia, Riccardo Noury, Antonella Napoli, Valerio Nicolosi, Dalia Oggero, Maddalena Oliva, Evelina Santangelo, Valeria Parrella, Ciro Pellegrino, Sigfrido Ranucci, Alessandra Sarchi, Elena Stancanelli, Giovanni Tizian, Nello Trocchia, Chiara Valerio, Sandro Veronesi, Hamid Ziarati.

Repubblika, #occupyjustice, PEN Malta, Darrin Zammit Lupi, Monique Agius, Miriam Calleja, Arnold Cassola, Regine Psaila, Jean Paul Borg, Vicki Ann Cremona, Rebecca Bonello Ghio, Maria Pisani, Brandon Shaw, Roberta Bajada, Dariush Beritan, Maria Grech Ganado, Kit Azzopardi, Abigail Ardelle Zammit, Naomi Bajada Young, Elizabeth Guyon Spennato, Anika Psaila Savona

© Riproduzione riservata