Sono iniziate nel 2018 le indagini che oggi hanno portato ad Aprilia, comune a sud di Roma, all’arresto di 25 persone. Tra questi è finito ai domiciliari anche il sindaco, Lanfranco Principi, eletto nel maggio del 2023 da una coalizione sostenuta dal centro destra e da alcune liste civiche. Non è ancora chiara la sua posizioni e quali reati vengono contestati al sindaco.

Secondo gli inquirenti le persone colpite dall’ordinanza di misura cautelare hanno messo in piedi un’associazione mafiosa operante nel territorio di Aprilia e nei comuni limitrofi avvalendosi «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, avente come finalità quella di commettere più delitti», si legge in una nota.

I reati contestati vanno dal traffico di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia utili a imporsi sul territorio e ottenere il sostentamento di affiliati detenuti.

Il gruppo è accusato, tra le altre cose, anche di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori della cittadina di Aprilia per somme di denaro cospicue e con l'imposizione di tassi usurari. Ad alcuni sono contestati anche la detenzione e il porto di armi, che servivano al mantenimento del controllo del territorio e ribadire la superiorità del sodalizio. Secondo gli inquirenti il gruppo aveva puntato ad appalti e servizi pubblici e ad avere il controllo diretto o indiretto di diverse attività economiche. Oltre alle misure cautelari personali, sono state disposte dal giudice per le Indagini Preliminari misure cautelari reali e sono in corso anche numerose perquisizioni.

