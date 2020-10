Un uomo in Arabia Saudita ha accoltellato una guardia che proteggeva il consolato francese nella città di Jiddah. Non si conoscono per ora le motivazioni dell’uomo, ma le autorità francesi hanno allertato i proprio compatrioti presenti sul territorio dello stato arabo a «stare molto attenti». L’attacco segue di poche ore quelli avvenuti in Francia ad Avignone e Nizza.

La tensione fra la Francia e gli stati islamici è salita dopo le parole a difesa di Charlie Hebdo pronunciate da Macron e la sua decisione di esporre le vignette della rivista satirica nelle sedi istituzionali. Una presa di posizione che ha scatenato proteste da vari paesi a maggioranza islamica che in alcuni casi hanno boicottato i prodotti francesi.

© Riproduzione riservata