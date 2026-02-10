Arcipelago insurrezionalista, gli anarchici non sono le Brigate rosse

Anche la rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria nei giorni dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali è apparsa sul blog Nemesis. Questo scritto segue un comunicato apparso su un altro portale di area, che però è un’adesione postuma. La parcellizzazione di sigle e di metodi è una caratteristica dell’anarco-insurrezionalismo. Dunque qualcosa di distante dalle rigide strutture delle cellule delle Br

Il 16 gennaio scorso alcune auto della Guardia di finanza sono state incendiate nel quartiere Nuovo Salario a Roma, un gesto dedicato «ai compagni in carcere». A quest’ultima azione è stata data poca importanza dal governo, eppure ha riguardato le sue forze dell’ordine: segno che il pericolo anarchico è utile solo quando è più utile alla stretta securitaria. La rivendicazione è apparsa sul blog Nemesis. Qui ne troviamo ogni mese almeno tre o quattro su missioni dimostrative in tutta Europa e nel