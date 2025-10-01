Il testo si chiama «Armonie» ed è stato adottato migliaia di istituti scolastici pubblici in Italia. Un volume in cui Venezi appare come «unica voce autorevole». In copertina la sua immagine è accostata a quella di Mozart

Non si è ancora conclusa la polemica del teatro La Fenice, che intorno alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (che preferisce farsi chiamare “direttore”) si è aperta una nuova discussione. Il blog SariteLibre riporta che diverse scuole pubbliche italiane hanno scelto di adottare un libro di testo scritto anche dalla musicista. Nelle scuole medie, il libro «Armonie», della casa editrice Petrini e Deascuola del gruppo Mondadori, verrà usato per le lezioni di musica al costo di 39,15 euro.

Venezi è stata in passato al centro delle critiche, soprattutto per non aver mai nascosto la sua amicizia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È tornata in auge negli ultimi giorni quando è diventata direttrice musicale del teatro La Fenice di Venezia. I lavoratori hanno chiesto la revoca immediata dell'incarico non ritenendo il suo curriculum sufficiente per un ruolo di quel livello.

Il contenuto del libro

In teoria, nella scelta del libro da parte degli istituti, non c’è nessuna forzatura da parte del ministero dell’Istruzione. Le scuole scelgono in autonomia quali libri portare nelle classi in base alle esigenze educative e ai rientri dei tetti di spesa. Il fatto che in tanti scelgano lo stesso volume è dovuto alle capacità promozionali delle case editrici i cui agenti visitano le sedi scolastiche e propongono i propri testi.

A provocare più di qualche sorriso però è il contenuto del volume, una sorta di autocelebrazione della musicista. Innanzitutto, nel capitolo dedicato all’opera, ogni lirica proposta vede come unico commento quello di Beatrice Venezi a margine. Una scelta celebrativa dell’opinione della direttrice che è palese già scorrendo l’indice. In copertina nulla è lasciato al caso e si nota subito un’immagine dell’artista italiana a cui fa compagnia, dall’altro lato, Wolfgang Amadeus Mozart.

Quali scuole

Il libro è del 2022 ma quest’anno ha visto un netto aumento delle adozioni. Sul portale unico dei dati della scuola si può visionare quali scuole lo useranno. Il record è della Lombardia con 1034 classi, segue il Lazio con 948 classi, la Campania con 596 e il Piemonte con 497.

Non è l’unico testo della direttrice. L’ultimo è «D'amore e d'Accordi - con Fuoco», edito nel 2025 sempre da Petrini e Deascuola. Nella trattazione ci sono approfondimenti sulle opere liriche e una sezione di «ascolti guidati» da Beatrice Venezi, che approfondiscono alcuni brani della storia della musica. Per questo testo non risultano ancora adozioni attive nelle scuole.

