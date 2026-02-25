La prima serata del festival in forte calo rispetto al dato dell’anno scorso, quando Conti era arrivato al 65 per cento di share
Deludente il dato d’ascolto della prima serata di Sanremo condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dal co-conduttore della prima serata, l’attore turco Can Yaman. Il super ospite è stato Tiziano Ferro.
Gli ascolti hanno toccato il 58 per cento di share per 9,6 milioni spettatori.
La prima serata del festival del 2025, aveva totalizzato 12 milioni 600mila spettatori, con uno share del 65,3 per cento.
