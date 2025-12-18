Le forze dell’ordine sono entrate nello stabile di corso Regina Margherita 47 e in abitazioni di alcuni militanti del centro sociale e dei collettivi studenteschi. Lo Russo: «Patto cessato». L’operazione sarebbe collegata all’inchiesta sugli attacchi alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, che sono avvenuti durante le manifestazioni degli ultimi mesi a sostegno della Palestina

Torino – Stanno proseguendo da questa mattina all’alba le operazioni di polizia dentro il centro sociale Askatasuna di Torino. Poche decine di attivisti sono radunati davanti al palazzo occupato dal 1996, al centro di un piano di bene comune, in questo momento è interessato da perquisizioni. Altri ne stanno arrivando dopo la chiamata che ha invitato la cittadinanza a radunarsi in presidio. «È in corso lo sgombero, hanno chiuso l’acqua e stanno murando dall’interno», scrivono sui social gli attivisti che hanno convocato un corteo per le 18.00, proprio davanti allo stabile occupato dall’Askatasuna.

Nell’ambito delle «attività presso l’immobile di corso Regina Margherita 47», ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, «la Prefettura di Torino ha comunicato alla città l’accertamento della violazione delle prescrizioni relative all’interdizione all’accesso ai locali». Una situazione, ha dichiarato il primo cittadino che «configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti».

L’operazione

L’ingente presenza di forze dell’ordine – si contano una decina di camionette e un idrante oltre a decine di poliziotti in assetto antisommossa – portano a pensare che non si tratti soltanto di una perquisizione, ma di uno sgombero, come hanno denunciato da subito sui social gli attivisti, tenuti a debita distanza dall’edificio.

Fonti interne alle forze dell’ordine fanno sapere che la perquisizione è legata ad alcune azioni che si sono svolte durante le manifestazioni per la Palestina e che hanno visto protagonisti gruppi legati ad Askatasuna e attivisti cosiddetti antagonisti. In particolare si tratta dell’assalto alle Ogr, di quello agli uffici della Leonardo durante lo sciopero generale e di quello alla redazione della Stampa anch’esso durante lo sciopero generale.

Sei persone sono state trovate all’interno dell’edificio, aspetto che metterebbe in pericolo l’accordo con il Comune. Allo stesso tempo anche le case di alcuni attivisti sono state perquisite.

A far pensare che non si tratti soltanto mi di una operazione di polizia e di controllo è anche il fatto che una delle principali arterie della città, cioè corso Regina Margherita, su cui si trova l’entrata del centro sociale, è stata bloccata. Un asilo nido che condivide il cortile con quello di Askatasuna è stato chiuso tra le proteste dei genitori e l’intera viabilità è modificata, trasporto pubblico compreso. Nel frattempo, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco.

In aggiornamento

