Askatasuna, le accuse della procura di Torino ai militanti perquisiti

true false

Danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, minaccia. Sono solo alcuni dei reati contestati a vario titolo a otto militanti (il più piccolo ha 19 anni) nei cui confronti questa mattina le forze di polizia, su delega della procura torinese, hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro per poi sgomberare il centro sociale Askatasuna nel cuore del capoluogo piemontese. Gli otto perquisiti non sono i soli otto indagati del procedimento dei pm. I