Nove paesi europei, tra cui l’Italia, hanno sospeso del tutto o in parte la somministrazione del vaccino anti Covid-19 prodotto da AstraZeneca in seguito alla scoperta di alcuni casi sospetti di trombosi e diversi decessi.

Per il momento non ci sono prove di collegamenti tra le morti e la somministrazione del vaccino e l’autorità farmaceutica europea Ema ha detto che il vaccino è sicuro e può essere somministrato mentre vengono svolte ulteriori indagini sulla sua sicurezza.

L’Ema ha ricordato che fino al 9 marzo sono stati segnalati 22 casi di trombosi nei circa 3 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca nell’Unione Europea e nell’Area economica europea (che include anche Islanda e Norvegia), un numero «non superiore a quello riscontrato nella popolazione generale».

Anche le autorità mediche indipendenti del Regno Unito, un paese dove sono state distribuite 11 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca, hanno confermato che i casi di trombosi tra le persone vaccinate non sono superiori a quelli nel resto della popolazione.

Nonostante queste rassicurazioni, diversi paesi hanno deciso di sospendere la somministrazioni. Si tratta di Austria, Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Norvegia, Islanda e Italia.

Secondo le autorità danesi, tra le prime a comunicare la sospensione, nel paese sono stati identificati diversi casi di trombosi in persone che avevano da poco ricevuto il vaccino e una donna di 60 anni è morta. Il governo ha quindi deciso di sospendere la somministrazione del vaccino per due settimane. Poco dopo anche Norvegia e Islanda hanno approvato simili sospensioni per ragioni di precauzione.

Anche l’agenzia del farmaco italiana Aifa ha deciso di sospendere la somministrazione di un particolare lotto di vaccino AstraZeneca, il lotto ABV2856, che è stato somministrato a due militari morti in Sicilia nei giorni scorsi (in uno dei due casi il ruolo del vaccino nel decesso è stato già escluso).

Lunedì era stata invece l’Austria a sospendere l’utilizzo del vaccino, dopo che una donna di 45 anni era morta a seguito di un coagulo nel sangue alcuni giorni dopo essere stata vaccinata. In tutto, le autorità austriache hanno individuato tre casi di trombosi in persone che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca.

Il lotto di vaccini ricevuto dall’Austria (lotto ABV5300) consisteva in un milione di dosi ed è stato inviato in 17 paesi. In cinque hanno deciso di sospenderne la distribuzione in via cautelativa. Si tratta di Austria, Lussemburgo, Estonia, Lettonia e Lituania.

L’Ema, l’agenzia del farmaco europea, ha pubblicato un comunicato in cui sottolinea che non ci sono prove di un collegamento tra i decessi e il vaccino AstraZeneca e che le trombosi non rientrano tra gli effetti collaterali conosciuti del vaccino. L’agenzia prosegue dicendo che i casi di trombosi rilevati fino a questo momento nei soggetti vaccinati non sono più numerosi di quelli identificati nella popolazione generale.

«I benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi – scrive Ema – il vaccino può continuare a essere somministrato mentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici».

Lo stesso messaggio è stato riferito in una telefonata dalla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. «Non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccini», ha detto Von der Leyen.

