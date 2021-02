Nel Lazio sono state tagliate novemila dosi dalla fornitura prevista di AstraZeneca, lo ha detto questo pomeriggio l’assessore Alessio D’Amato, e il presidente della regione Zingaretti ha lanciato l’allarme: «Così è tutto più difficile».

D’Amato ha dichiarato: «Ci è stata comunicata una riduzione di 9.000 dosi del vaccino AstraZeneca per le prossime consegne e questa è una brutta notizia», e ha puntato il dito sulla società: «Mi domando come si possano conciliare le presunte offerte di mediatori proposte ad alcune regioni su mercati paralleli per il vaccino AstraZeneca con l’acclarata riduzione?».

Su Twitter il presidente della Regione e segretario del Pd, Zingaretti, ha commentato su Facebook: «Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini #Astrazeneca. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile». L’Italia «tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle Regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende» .

