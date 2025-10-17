Attacco a Ranucci. Tra strage di Bologna e destra eversiva: ecco le piste dei pm

true false

Camicia bianca e jeans. Sigfrido Ranucci arriva al quarto piano della palazzina B della procura di Roma con lo stesso outfit con cui ogni domenica entra nelle case degli italiani. Sono le 15 e 21 e il giornalista e conduttore di Report, la trasmissione di giornalismo d’inchiesta della Rai, fa ingresso nell’ufficio del pm della Dda capitolina, Carlo Villani. Ad attenderlo c’è anche il procuratore capo Francesco Lo Voi che a Domani, qualche ora prima, aveva bollato come «atto gravissimo» quanto ac