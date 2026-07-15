Attentato a Ranucci, parla il bombarolo: «Sigfrido chi? Non lo conoscevo»

Anche Pellegrino D’Avino non ha risposto ai pm ma ha rilasciato alcune spontanee dichiarazioni. I legali: «Bisogna far cadere l’aggravante del metodo mafioso»

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Pellegrino D’Avino, per la seconda volta, ha scelto di non parlare. Di non rispondere alle domande dei pm di Roma che mercoledì hanno provato a interrogarlo, nel carcere di Rebibbia dov’è recluso perché ritenuto uno degli esecutori materiali dell’attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L’altro ieri anche la sua compagna Marika De Filippis, appartenente al commando che avrebbe piazzato la bomba quel 16 ottobre dello scorso anno, ha fatto scena muta mentre i magistrati di piazza