Un uomo calvo e con la barba è steso a terra. Due poliziotti gli puntano la pistola, uno grida alle persone che osservano la scena: «State lontani, ha una bomba, allontanatevi!». È il contenuto del video che riprende i momenti finali di un attentato avvenuto a Manchester di fronte a una sinagoga. Il bilancio è di due vittime e quattro feriti.

L’attentato

L’attentatore, ucciso dalla polizia, ha prima investito e poi accoltellato alcuni fedeli radunati davanti alla sinagoga lungo Middleton Road, nel nord dell’Inghilterra. Il luogo di preghiera è frequentato da ebrei ortodossi askhenaziti che festeggiavano lo Yom Kippur. I media britannici hanno parlato di una potenziale matrice terroristica ma il movente è ancora da chiarire. All’interno della sinagoga era presente «un gran numero di fedeli», dicono gli investigatori, «sono rimasti chiusi dentro fino a che l’area non è tornata sicura», poi sono stati fatti uscire. L’ipotesi della bomba non è stata confermata ufficialmente ma l’uomo aveva alcuni involucri bianchi che pendevano dalla cinta. Sul posto sono intervenuti gli artificieri con un camion per neutralizzare eventuali ordigni.

Le reazioni

Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice europeo di Copenaghen. È tornato per seguire da vicino gli sviluppi dell’indagine. Nel pomeriggio ha convocato una riunione speciale del comitato Cobra per le emergenze. Per il Regno Unito, la riunione del Cobra è sinonimo di crisi seria. Il comitato viene riunito quando si devono gestire fatti estremamente gravi nel paese. Al summit hanno partecipato anche alcuni ministri e i vertici dell’intelligence.

Sulla questione si è espresso anche re Carlo III che si è detto «profondamento scioccato e rattristato» per l’attacco in un messaggio firmato anche dalla regina Camilla. La coppia reale ha sottolineato la gravità di un attacco contro la comunità ebraica «in un giorno tanto significativo» come Yom Kippur. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per coloro che sono stati coinvolti in questo orribile e episodio», hanno concluso.

