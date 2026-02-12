i mille volti delle terapie riparative della chiesa

«L’atto gay è immorale». L’associazione Courage in udienza dal papa

Alessia Arcolaci
12 febbraio 2026 • 07:00

L’organizzazione è nota per «assistere persone attratte dallo stesso sesso incoraggiando la castità». Ma precisa: «Non si tratta di guarire l’omosessualità, è un percorso spirituale»

Mentre l’Europa sollecita gli Stati membri ad adottare una legislazione che proibisca le terapie riparative, l’ultima volta nei giorni scorsi con la risoluzione 2643 in cui queste pratiche vengono definite antiscientifiche e crudeli, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata una delegazione di Courage International, ovvero uno dei gruppi più noti nel panorama cattolico per la promozione di percorsi rivolti alle persone omosessuali, presentati come «accompagnamento». Detto senza giri di parol

