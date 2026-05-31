L’autismo e la violenza. «Vi racconto l’abuso sessuale che ho subito»

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«Io non sono tutti, così come tutti non sono me». Red, il nome con cui la danzatrice, coreografa e attivista non binaria ha scelto di chiamarsi, nella sua vita cerca di spostare i confini che definiscono gli spazi e i discorsi su genere e autismo. Lo fa con le parole e con il corpo sul suo account Instagram autistic_red_fryk_hey. A Domani racconta per la prima volta la storia dell’abuso sessuale che ha subìto. «Il sesso mi viene semplice quando ho un legame emotivo con l’altra persona. A differe