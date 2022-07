Per gli esperti ha un alto tasso di contagiosità, ma non è ancora chiaro quanto sia letale. Casi registrati in India, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda

La variante Omicron del Covid-19 continua a generare nuove sotto varianti. Gli scienziati ne hanno già evidenziate alcune come la Ba.2, prevalente già da alcune settimane in Italia e in Europa. Tuttavia, ora, soprattutto dall’India, emerge anche una nuova sotto variante, si chiama Ba.2.75 ed è stata già rilevata in diverse aree del paese. Gli esperti sono convinti che sia più virulenta e abbia un grado di trasmissione più alto.

La diffusione e le caratteristiche

I ricercatori indiani hanno trovato una nuova sotto variante di Omicron altamente virulenta. Si chiama Ba.2.75 ed è stata rilevata già in dieci regioni diverse dell’India oltre che in paesi come Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Gli scienziati sospettano che abbia un alto grado di trasmissibilità e che la Ba.2.75 sia anche in grado di eludere l’immunità indotta dal vaccino che invece continuava a proteggere dalla sotto variante Omicron Ba.2. Tuttavia, al momento non si hanno informazioni sulla maggiore o minore letalità della variante.

Giorgio Gilestro, professore di Neurobiologia all’Imperial College di Londra, intervistato da Fanpage ha detto: «Pare essere cinque volte più contagiosa di Omicron 5. Ci sono differenze antigeniche che la rendono immunoevasiva. Dovremo aggiornare il nome della malattia, che è completamente diversa da quella originaria».

I casi in Italia

In Italia continuano ad aumentare i casi da Covid-19. Stando al bollettino del ministero della Salute di lunedì 4 luglio sono 36.282 i nuovi casi di Covid registrati su 129.908 tamponi processati, con un tasso di positività che è al 27,9 per cento. Sono invece 59 i decessi.

