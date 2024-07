L’uomo avrebbe dovuto lasciarla al campo estivo del nido e invece ha proseguito verso il lavoro. Dopo diverse ore si è accorto di averla lasciata in macchina. Un caso che purtroppo ha molti precedenti

Una bimba di 14 mesi è morta a Marcon, in provincia di Venezia, dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. All’arrivo dei soccorsi il cuore della piccola si era già fermato. È stata comunque portata all'ospedale dell'Angelo a Mestre ma l’ultimo disperato tentativo di salvarla è stato vano. Per i genitori è stato attivato il protocollo di sostegno psicologico.

Il padre avrebbe dovuto accompagnare la figlia al campo estivo dell'asilo nido, ma si è recato direttamente al lavoro. Un caso che purtroppo ha molti precedenti, tanto che in Italia una legge del 2018 rende obbligatoria l’installazione di dispositivi anti abbandono in auto per bambini di età inferiore ai 4 anni: si tratta di dispositivi che rilevano la presenza del bambino nell’auto ferma e fanno scattare un allarme.

È stato il padre a chiamare i soccorsi quando, tornato nel parcheggio dopo molte ore, ha trovato la bambina chiusa in auto.

