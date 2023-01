L’imbarcazione si è capovolta al largo di Watamu. Secondo l’Ansa alcuni passeggeri sarebbero annegati, ma tutti gli italiani sarebbero in salvo a bordo di un’altra imbarcazione

Questa mattina, al largo della nota località turistica di Watamu, in Kenya, un’imbarcazione turistica usata per le escursioni si è ribaltata dopo essere stata travolta da un’onda anomala. A bordo c’erano circa quaranta persone, tra cui sei cittadini italiani.

Secondo l’agenzia Ansa, i turisti italiani avrebbero raggiunto la riva a nuoto o mettendosi in salvo su altre imbarcazioni. I sei italiani che inizialmente mancavano all’appello si sono messi in salvo salendo su un’altra imbarcazione turistica. Meno fortunati altri passeggeri di nazionalità keniana che sarebbero annegati in seguito al ribaltamento.

Il personale consolare è al lavoro per rintracciare i dispersi. I sopravvissuti alla tragedia hanno ricevuto immediata assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere locali, mentre le guardie del Kenya Wildlife Service hanno prestato aiuti di primo soccorso.

