Mercoledì 28 ottobre, Bari. Nel giorno in cui il presidente della regione Michele Emiliano annuncia la chiusura delle scuole, un corteo di protesta in centro è partito da piazza Ferrarese e arrivato in piazza della Libertà, davanti alla Prefettura. Cittadini, commercianti e ristoratori hanno sfilato pacificamente urlando «libertà». Tra gli organizzatori anche Pasquale Mario Bacco dell’associazione «L'eretico», definito dai giornali locali «negazionista»: «Questo virus non uccide nessuno», ha detto Bacco, riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno.

