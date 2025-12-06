il viaggio della capa di gabinetto del guardasigilli

Bartolozzi e il caso Capri. La Corte dei conti adesso indaga per danno erariale

La capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi
La capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi
Enrica Riera
06 dicembre 2025 • 07:00

La zarina del ministro Nordio sulla motovedetta della Gdf per recarsi a un evento. I giudici di Napoli hanno aperto un fascicolo, che si aggiunge a quello in procura

Il viaggio a Capri sulla motovedetta della Guardia di finanza, svelato da Domani e Repubblica, è costato caro a Giusi Bartolozzi. Non solo la procura del capoluogo campano ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda, ma a muoversi ora è anche la Corte dei conti di Napoli. Da quanto risulta a questo giornale, i giudici contabili stanno infatti indagando su quanto avvenuto lo scorso 3 ottobre, quando la capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, insieme al marito Gaetano A

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.