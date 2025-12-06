Bartolozzi e il caso Capri. La Corte dei conti adesso indaga per danno erariale

true false

Il viaggio a Capri sulla motovedetta della Guardia di finanza, svelato da Domani e Repubblica, è costato caro a Giusi Bartolozzi. Non solo la procura del capoluogo campano ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda, ma a muoversi ora è anche la Corte dei conti di Napoli. Da quanto risulta a questo giornale, i giudici contabili stanno infatti indagando su quanto avvenuto lo scorso 3 ottobre, quando la capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, insieme al marito Gaetano A