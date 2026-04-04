il colloquio

La star di OnlyFans Beatrice Segreti: «Pornoattrice? Mi sento una creator, devo pensare io a storia e set»

Diana Ligorio
04 aprile 2026 • 07:00

L’erotismo della parola può raccontare anche il dolore? «Sui social mi chiedono come rispondere ai bulli, un fatto che tocca la mia storia», dice la ragazza star dei video su OnlyFans

Prima dell’intervista online con Beatrice Segreti di Onlyfans, mi sono lavata i denti. Il tentativo di connetterci non funziona. Lei appare a scatti: un pezzo del profilo, la punta del naso, un occhio, la chioma riccissima. Quando ci riproviamo, lei è in un’ambientazione naturale, senza trucco.«Mi sento una creator. Non sono una pornoattrice». La pornoattrice, mi spiega, si sveglia e va sul set: «Non deve pensare alla storia. La creator pensa a tutto, l’idea, i personaggi, la storia, il set». Il

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.