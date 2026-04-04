La star di OnlyFans Beatrice Segreti: «Pornoattrice? Mi sento una creator, devo pensare io a storia e set»

L’erotismo della parola può raccontare anche il dolore? «Sui social mi chiedono come rispondere ai bulli, un fatto che tocca la mia storia», dice la ragazza star dei video su OnlyFans
Prima dell’intervista online con Beatrice Segreti di Onlyfans, mi sono lavata i denti. Il tentativo di connetterci non funziona. Lei appare a scatti: un pezzo del profilo, la punta del naso, un occhio, la chioma riccissima. Quando ci riproviamo, lei è in un’ambientazione naturale, senza trucco.«Mi sento una creator. Non sono una pornoattrice». La pornoattrice, mi spiega, si sveglia e va sul set: «Non deve pensare alla storia. La creator pensa a tutto, l’idea, i personaggi, la storia, il set». Il