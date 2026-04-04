La star di OnlyFans Beatrice Segreti: «Pornoattrice? Mi sento una creator, devo pensare io a storia e set»

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Prima dell’intervista online con Beatrice Segreti di Onlyfans, mi sono lavata i denti. Il tentativo di connetterci non funziona. Lei appare a scatti: un pezzo del profilo, la punta del naso, un occhio, la chioma riccissima. Quando ci riproviamo, lei è in un’ambientazione naturale, senza trucco.«Mi sento una creator. Non sono una pornoattrice». La pornoattrice, mi spiega, si sveglia e va sul set: «Non deve pensare alla storia. La creator pensa a tutto, l’idea, i personaggi, la storia, il set». Il