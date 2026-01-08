L’archivio rubato al commercialista

La versione di Bellavia: «Ma quali dossier, a Report atti pubblici»

Vittorio Malagutti
08 gennaio 2026 • 20:38

Il professionista milanese Gian Gaetano Bellavia afferma di non aver mai condiviso con i giornalisti documenti d’indagine che, per legge, era autorizzato a conservare

Non c’è nessun dossier. E non ci sono atti d’indagine trattenuti in violazione delle norme. È arrivata con una nota di cinque pagine, a firma del suo avvocato Luca Ricci, la risposta del commercialista milanese, Gian Gaetano Bellavia, alla bufera mediatica che lo ha investito in questi giorni. I partiti di governo e i giornali a loro vicini accusano Bellavia di aver spiato esponenti politici di destra utilizzando documenti ottenuti dalle procure, a cominciare da quella di Milano, di cui lo stess

Per continuare a leggere questo articolo

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.