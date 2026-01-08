La versione di Bellavia: «Ma quali dossier, a Report atti pubblici»

true false

Non c’è nessun dossier. E non ci sono atti d’indagine trattenuti in violazione delle norme. È arrivata con una nota di cinque pagine, a firma del suo avvocato Luca Ricci, la risposta del commercialista milanese, Gian Gaetano Bellavia, alla bufera mediatica che lo ha investito in questi giorni. I partiti di governo e i giornali a loro vicini accusano Bellavia di aver spiato esponenti politici di destra utilizzando documenti ottenuti dalle procure, a cominciare da quella di Milano, di cui lo stess