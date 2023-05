Ieri e oggi si è votato per il secondo turno delle amministrative del 14 e 15 maggio in diversi comuni tra cui Ancona, Pisa, Massa e Siena. In Sicilia e Sardegna ci si è recati alle urne per il primo turno.

Anche i risultati dei tre comuni toscani Pisa, Massa e Siena sono di particolare importanza perché la Toscana è una delle regioni storicamente considerate «rosse» ma anche in questo caso nel 2018, proprio in questi tre comuni, il centrodestra era riuscito a battere il centrosinistra. Rimane da vedere se il primo riuscirà a confermare la sua vittoria o il secondo si riprenderà i suoi territori.

In 167 comuni sardi e siciliani si votava, invece, per il primo turno. Tra i centri maggiori quattro sono siciliani – Siracusa, Catania, Ragusa e Trapani – mentre solo due comuni sardi superano i 15 mila abitanti: Assemini e Iglesias e quindi solo in questi potrebbe esserci un secondo turno a metà giugno nell’eventualità che nessuno dei candidati arrivi al 50 per cento.

16.24 – Ad Ancona cade il dominio rosso

È stato eletto il candidato del centrodestra, Daniele Silvietti, con il 52,2 per cento dei voti, battendo di 4,4 punti percentuali la candidata di centrosinistra Ida Simonella.

16.16 – Toscana virtuosa ma in calo

In Toscana , dove si votava per il ballottaggio in sei comuni, il dato dell’affluenza si conferma sopra la media nazionale, 51,31 per cento dei voti, ma sempre in calo rispetto al primo turno dove nella stessa regione avevano votato il 57,85 per cento degli elettori

16.12 – Ancona: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra

A metà scrutinio – 52 sezioni su 99 – il candidato di centrodestra, Daniele Silvietti, con il 51,3 per cento dei voti, è avanti di soli 495 voti alla candidata di centrosinistra, Ida Simonella, che per ora si attesta al 48,7 per cento

16.09 – Vicenza sopra la media nazionale

Nel comune di Vicenza l’affluenza è molto simile a quella del primo turno – 54,20 per cento – e sopra la media nazionale con un dato del 52,78 per cento.

16.01 – Affluenza sotto il 50 per cento

Il ministero dell’Interno ha comunicato che il dato dell’affluenza si è fermato sotto il 50 per cento, attestandosi al 49,64 per cento. In calo rispetto al primo turno di nove punti

15.42 – Affluenza in calo nel secondo turno

Secondo i primi dati a disposizione per i ballottaggi l’affluenza è in calo. Al primo turno era stata del 59,47 per cento mentre alle 15 di lunedì sembrerebbe essere del 51,19 per cento. Tuttavia questi numeri si basano per ora solo sui dati di 842 sezioni su 1.595. Ieri sera alle 23 era del 37,51 per cento in contrapposizione al dato della domenica sera del primo turno fa del 45,43 per cento

© Riproduzione riservata