Il tennista romano ha sconfitto in finale il francese Hugo Gaston con il punteggio di 7-5 6-3. Con questo successo risale al numero 40 del ranking Atp.

Matteo Berrettini è diventato inarrestabile, consolando gli appassionati di tennis dopo l’amarezza del forfait di Jannik Sinner all’Olimpiade di Parigi. Dopo la vittoria della scorsa settimana a Gstaad, in Svizzera, Berrettini ha concesso il bis in terra austriaca conquistando il torneo di Kiztbuhel (terra rossa), senza mai cedere nemmeno un set agli avversari in tutte la partite giocate.

In finale ha sconfitto il francese Hugo Gaston, numero 91 al mondo, con il punteggio di 7-5 6-3. Il transalpino ha giocato un ottimo tennis, cercando le variazioni di ritmo e la profondità dei colpi. Ma Berrettini si è dimostrato solido, sfruttando al massimo il servizio. L’unico passaggio a vuoto nel secondo set, quando sul 5-2 ha subito un break. Nel game successivo ha però ha fatto il contro-break e ha portato a casa il titolo. Grazie a questo trionfo il tennista romano sale al 40esimo posto del ranking Atp.

La doppietta rilancia la stagione dell’ex finalista di Wimbledon che sta dimostrando di aver messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno costretto a lungo stop, facendolo scivolare indietro nella classifica.

© Riproduzione riservata