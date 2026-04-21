L’opa di Vecchioni su BF. «Consolidamento, patto e governance definita»

I due soci principali lanciano l’offerta sul 100 per cento e non puntano al delisting. All’orizzonte investimenti nelle filiere produttive e nell’innovazione tecnologica

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Federico Vecchioni verso la proprietà di BF. Attraverso la sua società Arum, in collaborazione con l’altro socio di BF Sergio Dompé e la sua Dompé Holdings, ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di BF holding a 5 euro per azione. La società è quotata su Euronext Milan, ma l’offerta promossa dai due soci, che già oggi detengono buona parte delle azioni (poco meno del 50 per cento, per essere precisi), non è finalizzata al delisting.