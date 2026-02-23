L’iniziativa a Villa San Giovanni

La biblioteca sul mare: così si creano legami con i libri “condivisi”

Diana Ligorio
23 febbraio 2026 • 20:58

Riconosciuta come luogo di benessere per i giovani, la Piccola Biblioteca è anche la prima in Calabria ad aver aderito al progetto della casa editrice Settenove in collaborazione con la Fondazione Cecchettin, costituendosi come rifugio per supporto e orientamento nella rete antiviolenza

Tra il faro di Capo Peloro a Messina e il faro di Punta Pezzo in Calabria c’è una piccola luce tenuta accesa dall’ostinata generosità di una coppia di artigiani dell’immaginario, che hanno incarnato l’idea di ponte, trasformando la minaccia di un progetto dannoso per il territorio nella creazione di un legame sociale dentro la comunità. «La Piccola Biblioteca sul mare è un organismo vivente», racconta Patrizia Flecchia, fondatrice insieme al suo compagno, Gianluca Mulone, di un posto che ha mess

Per continuare a leggere questo articolo

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.