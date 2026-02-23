La biblioteca sul mare: così si creano legami con i libri “condivisi”

Riconosciuta come luogo di benessere per i giovani, la Piccola Biblioteca è anche la prima in Calabria ad aver aderito al progetto della casa editrice Settenove in collaborazione con la Fondazione Cecchettin, costituendosi come rifugio per supporto e orientamento nella rete antiviolenza

Tra il faro di Capo Peloro a Messina e il faro di Punta Pezzo in Calabria c’è una piccola luce tenuta accesa dall’ostinata generosità di una coppia di artigiani dell’immaginario, che hanno incarnato l’idea di ponte, trasformando la minaccia di un progetto dannoso per il territorio nella creazione di un legame sociale dentro la comunità. «La Piccola Biblioteca sul mare è un organismo vivente», racconta Patrizia Flecchia, fondatrice insieme al suo compagno, Gianluca Mulone, di un posto che ha mess