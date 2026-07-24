Bisteccheria d’Italia, l’avvocato dei Caroccia: «Darò io le chat con Delmastro ai pm»

Il penalista Fabrizio Gallo, che assiste Miriam e Mauro Caroccia nel procedimento per riciclaggio e intestazione fittizia, ha annunciato che depositerà in procura a Roma «una memoria con tutte le chat» tra l'ex sottosegretario e il suo assistito, prestanome del clan Sense, con richiesta di acquisizione immediata. «L’immunità parlamentare non può prevalere sul diritto di difesa», dice. L’ex sottosegretario: «Per me non ci sono problemi»