Bisteccheria d’Italia, l’avvocato dei Caroccia: «Darò io le chat con Delmastro ai pm»

Il penalista Fabrizio Gallo, che assiste Miriam e Mauro Caroccia nel procedimento per riciclaggio e intestazione fittizia, ha annunciato che depositerà in procura a Roma «una memoria con tutte le chat» tra l'ex sottosegretario e il suo assistito, prestanome del clan Sense, con richiesta di acquisizione immediata. «L’immunità parlamentare non può prevalere sul diritto di difesa», dice. L’ex sottosegretario: «Per me non ci sono problemi»
Dopo il “no” della Giunta delle autorizzazioni alla Camera sulla richiesta dei pm di Roma circa l’acquisizione delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, a intervenire è Fabrizio Gallo, il legale di fiducia di Mauro e Miriam Caroccia, entrambi indagati nel procedimento su Bisteccheria d’Italia per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'avvocato Gallo ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, che depositerà, in procura, «una memoria con tut