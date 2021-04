Sono 21.261 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 359.214 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in leggero calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 21.932 su 331.154 test effettuati. Il tasso di positività è sceso al 5,9 per cento (ieri era al 6,6 per cento). Sabato 27 marzo i nuovi casi erano stati 23.839 su 357.154 tamponi.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono state 376, in calo rispetto a ieri quando erano state 481. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.714, meno rispetto a ieri quando erano 3.704. Le vittime da inizio pandemia sono state 110.704.

Sono state somministrate hanno raggiunto quasi 11 milioni di dosi di vaccino, nello specifico il ministero della Salute segnala che sono 10.846.621.

