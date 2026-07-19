L'uomo avrebbe avuto un malore dopo l’intervento degli agenti che avrebbe utilizzato lo spray urticante

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Un 42enne è morto intorno all'ora di pranzo nel rione del Pilastro a Bologna, presumibilmente in seguito a un arresto cardiaco. L'uomo avrebbe avuto un malore dopo un intervento della polizia, che avrebbe utilizzato dello spray urticante per poi ammanettarlo. L'uomo avrebbe avuto una colluttazione con i poliziotti che cercavano di bloccarlo.

La colluttazione sarebbe stata ripresa in un video dai passanti.

La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina. I parenti del 43enne, fratello e sorella, dicono che aveva problemi di salute. L'autorità giudiziaria disporrà l'autopsia per chiarire le cause della morte.

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