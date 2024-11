La manifestazione di estrema destra non è riuscita ad arrivare a piazza XX Settembre. Anche l’Anpi in piazza ha parlato di «sfregio» alla città medaglia d’oro della Resistenza

Lo scontro violento ha incendiato le strade di Bologna, dove le più fosche previsioni della vigilia si sono avverate, a otto giorni dal voto per le regionali. Nel capoluogo emiliano si sono incontrate due manifestazioni: da un lato i collettivi antifascisti, dall’altra il corteo di Rete dei patrioti e Casapound.

I due gruppi si sono fronteggiati a distanza in via Indipendenza, divisi da un cantiere e da due file di poliziotti in tenuta antisommossa. Il principale momento di tensione si è registrato quando il corteo degli antagonisti ha cercato di raggiungere la zona dove si stava svolgendo la manifestazione dell’estrema destra: la polizia è intervenuta con manganellate e lancio di fumogeni. Alla fine il bilancio è stato di qualche ferito lieve tra i manifestanti.

Il corteo di CasaPound, invece, non è riuscito ad arrivare fino a piazza XX Settembre, dove un gruppo di cittadini ha intonato Bella Ciao e al microfono hanno gridato: «Oggi abbiamo sconfitto i fascisti. A Bologna per loro non c’è posto».

Le manifestazioni

La città, tuttavia, ha passato ore di tensione e di polemica. in mattinata, infatti, si è svolta in piazza Nettuno sotto il sacrario dei caduti della lotta di Liberazione anche una manifestazione dell’Anpi. Al presidio antifascista ha preso parte anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, M5S, Azione, rappresentanti Cgil e anche esponenti dei famigliari delle vittime del 2 agosto, visto che la manifestazione dell’estrema destra doveva lambire anche la stazione, distrutta nel 1980 da una bomba di matrice fascista. Schlein ha criticato la scelta di permettere il corteo di Casapound: «da bolognese non credo sia stata una scelta giusta quella di fare manifestare le destre estreme a pochi metri dalla stazione di Bologna che è per tutti noi e per tutto il Paese una ferita aperta». Anche Fratoianni ha detto che «Noi siamo per tutte le libertà, per la libertà di manifestare, di dissentire» ma «non per pratiche che hanno come obiettivo quello di impedire a tutti gli altri di poterlo fare, che è il cuore del neofascismo. I neofascisti non devono avere il diritto di cittadinanza, non devono avere piazze, ancor più in questa città a due passi da quella stazione teatro dell'orrenda strage fascista del 1980». Dal palco, i rappresentanti dell’Anpi hanno definito «uno sfregio» permettere la manifestazione dei gruppi neofascisti nella città medaglia d’oro della Resistenza.

Poi la piazza si è svuotata, per poi riempirsi di nuovo alle 14 per una manifestazione, questa volta indetta dai collettivi e dai movimenti studenteschi, antagonisti e centri sociali. Circa un migliaio di manifestanti ha dato vita a un corteo non preautorizzato, dietro lo striscione: «Contro il fascismo di strada e di governo».

Parallelamente, alle 15, è partito in zona Stazione ferroviaria anche il corteo organizzato da Casapound e Rete dei patrioti: circa un centinaio di persone hanno intonato l’inno di Mameli e sventolato il tricolore, intonando il coro «Dal centro città e ogni quartiere, Bologna è nostra e ci appartiene». Dalle finestre è stata lanciata dell’acqua e dei petardi e sono arrivate contestazioni, ma il corteo non ha reagito ed è andato avanti protetto dalla polizia.

I due cortei non si sono toccati, ma lo scontro è avvenuto tra i manifestanti del gruppo antagonista con la polizia sulla scalinata del Pincio. Un secondo fronte della protesta, invece, è scoppiato in piazza Unità con circa 200 anarchici che hanno dato vita a un corteo non preavvisato, fermato dalla polizia senza scontri, per evitare che incrociasse quello di Casapound.

Le violenze ad Amsterdam

Intanto, proseguono le indagini dopo le aggressioni ai danni dei tifosi israeliani di giovedì sera ad Amsterdam, al termine della partita Ajax-Maccabi. Attualmente le persone trattenute in custodia dalla polizia sono quattro, tra le 63 arrestate. I circa tremila tifosi della squadra di Tel Aviv sono stati invece fatti rientrare in Israele anche con voli aggiuntivi messi a disposizione dal governo israeliano. Nel frattempo l'ufficio nazionale antiterrorismo (Nctv) ha chiesto alle autorità locali di Amsterdam di valutare le possibili conseguenze di quanto accaduto, visto anche ce i disordini anti-israeliani hanno coinciso con la commemorazione della Notte dei Cristalli.

Il governo olandese infatti ha aperto una indagine per verificare se siano stati ignorati eventuali segnali d'allarme provenienti da Israele, come confermato dal ministro della Giustizia David van Weel in una lettera al Parlamento. «I magistrati hanno dichiarato che intendono procedere il più velocemente possibile», ha affermato van Weel, aggiungendo che identificare ogni sospettato è «la priorità assoluta».

L’attenzione dopo quanto accaduto in Olanda, però, rimane alta ovunque, anche in Italia. A Milano, infatti, si è svolto ieri un corteo pro Palestina ed è stato gridato al megafono: «Un applauso ai giovani di Amsterdam», seguito da applausi. Oltre alle bandiere palestinesi, tra le prime file del corteo è stata esposta anche una foto di Sinwar, leader di Hamas ucciso lo scorso ottobre.

