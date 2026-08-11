Bomba a Ranucci, gli Sms anonimi e le mail dei vertici Rai. Ecco i dialoghi con Lavitola

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Ci sono un faccendiere pluricondannato, il più popolare conduttore televisivo e una corrispondenza d’amorosi sensi. Il rapporto emerge dalle conversazioni carpite dai carabinieri su ordine della procura di Roma sul telefono di Valter Lavitola, arrestato e nuovamente perquisito lunedì 10 agosto. Il faccendiere parla con Sigfrido Ranucci, contro cui ha pensato bene di piazzare una bomba per risolvergli qualche grattacapo e lanciarlo nell’agone politico. Il conduttore è vittima della bomba del 16 o