Bomba a Ranucci, la nuova denuncia: «L’intimidazione? Rivolta ad almeno un altro giornalista di Report»

Nove inviati della trasmissione di Rai3 hanno presentato un esposto davanti al comando provinciale dei carabinieri di Roma. Aperto un fascicolo riunito al precedente. L’ipotesi: «Ben probabile che il movente dell'agire degli attentatori possa risiedere proprio in alcuni specifici lavori di inchiesta che, come detto, non sono di diretto appannaggio di Ranucci»

La procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine sull’attentato subito lo scorso ottobre dal giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. E lo ha fatto a seguito della denuncia che nove inviati di Report, assistiti dall’avvocato Roberto De Vita, hanno presentato al comando provinciale dei carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci. Il nuovo fascicolo è stato riunito al precedente, per cui si procede contro ignoti. Paolo Mondani, Daniele Autieri, Luca Chianca, Giulia